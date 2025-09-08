La Sele solo tiene una duda para el juego ante Haití

La Selección Nacional casi que tiene definido a su grupo para enfrentar a su similar de Haití este martes en el segundo partido de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La única duda que aparece en el aire es la del joven Santiago Van Der Putten. El central sufrió una leve molestia en el entrenamiento de este domingo y este lunes entrenó por aparte con el resto del grupo.

“Fue una molestia en el entrenamiento de ayer y vamos a ver cómo amanece mañana para ver su evolución. Él viene trabajando con nosotros desde hace rato y vamos a esperar un informe para mañana para ver si llega al partido”, explicó el técnico Miguel Herrera en conferencia de prensa.

El “Piojo” Herrera no quiso revelar mayores detalles con respecto a la forma de jugar, aunque prevé que haya variantes.

“Variantes habrá, pero lo que tenemos que trabajar más es en la fortaleza mental, no nos podemos caer en los últimos minutos”, indicó.

Precisamente la idea va mucho por la apuesta que ha querido proponer desde su llegada al banquillo de la Tricolor.

“Vamos a ir a buscar el gol, pues es lo que siempre hemos apostado, lo ideal es buscar un buen funcionamiento, que los muchachos la concreten, que es lo primordial”, mencionó.

Uno de los aspectos que más espera mejorar el técnico para este martes es el de la actitud.

“Ante Nicaragua 65 minutos los jugamos bien y en los últimos minutos no hacemos valer el hombre de más. Tenemos que manejar mejor el juego, que la eliminatoria es así, es un equipo que sale a buscar el partido, que el equipo va y busca y arreglamos lo que tenemos que arreglar”, concluyó.

La Fedefútbol indicó que para este juego se reportan 12.500 entradas vendidas para el duelo que serán a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.