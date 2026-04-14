La Sele solo jugará dos fogueos en próxima fecha FIFA, confirma Fedefútbol

La Fedefútbol confirmó que la Selección de Costa Rica solo disputará dos partidos amistosos en la próxima fecha FIFA, descartando la posibilidad de un tercer fogueo.

“La Selección Mayor Masculina de Costa Rica tendrá dos partidos amistosos en la próxima ventana oficial de la FIFA: el 29 de mayo ante Colombia y el 10 de junio ante Inglaterra, descartando la posibilidad de un tercer juego”, confirmaron.

Se barajó la posibilidad de medirse ante Marruecos, pero finalmente no fue posible concretarlo.

La Tricolor jugará en el estadio El Campín, en Bogotá, como parte de la preparación de Colombia de cara al Mundial 2026.

Ante el combinado inglés, el partido se disputará en el Inter&Co Stadium, en Orlando, Florida, a las 2:00 p. m., hora de Costa Rica.