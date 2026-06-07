La Sele se encuentra en Orlando para jugar ante Inglaterra

La Selección Nacional viajó este domingo a Orlando, donde el próximo miércoles 10 de junio se medirá con Inglaterra en un partido amistoso.

El grupo dirigido por Fernando Batista ya se encuentra en el hotel de concentración y este mismo domingo tendrá una sesión de entrenamiento en horas de la tarde. Para el lunes está previsto un nuevo trabajo en cancha.

La Tricolor llega a este compromiso tras caer 3-1 ante Colombia y con una única modificación respecto a aquella convocatoria.

Este sábado se confirmó que Dorian Rodríguez tomará el lugar de Álvaro Zamora, quien abandonó la concentración por su boda.

El encuentro ante Inglaterra servirá como una nueva prueba para el conjunto patrio ante una de las selecciones llamadas a ser protagonistas en la próxima Copa del Mundo.

Los ingleses integran el Grupo L del Mundial 2026 y debutarán el 15 de junio frente a Croacia. Posteriormente se medirán a Ghana y cerrarán la fase de grupos ante Panamá.

Inglaterra disputará esos encuentros en Dallas, Boston y Nueva York, respectivamente.