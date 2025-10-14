La Sele recibió una inesperada y divertida visita antes de su victoria contra Nicaragua

Antes de encarar el partido del lunes contra Nicaragua, la Selección Nacional de Costa Rica tuvo un momento poco habitual: risas, anécdotas y buen humor.

El sábado pasado, los jugadores recibieron un show de comedia a cargo de la Base Pódcast, con la participación de Choché Romano, Pepe Arroyo y Rigoberto Alfaro “Gallina”, quienes se encargaron de sacar a los futbolistas del estrés previo al crucial encuentro rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Sí, el pasado fin de semana recibimos una invitación por parte de los capitanes y toda la gente involucrada con La Sele para ir a hacerlos reír un ratito, sacarlos un poco del tema del estrés que genera el fútbol.

“La pasamos excelente. La gente conecta mucho con el humor, y más los muchachos de la Selección. Todos en general se divirtieron, desde Kendall Waston y Celso Borges hasta los más jóvenes. Keylor Navas también la pasó muy bien, muy atento y cordial con nosotros”, explicó "Galli" a Teletica.com.

El show fue de una hora y se realizó tras la cena del sábado. Según Alfaro, se trató de “un momento muy bonito”, que permitió a los jugadores relajarse antes de un partido importante.

Esa preparación fuera de la cancha tuvo su reflejo dentro del Estadio Nacional, donde el lunes Costa Rica derrotó 4-1 a Nicaragua en un partido clave por el Grupo C de las eliminatorias. Con goles de Adrián Alonso Martínez (doblete), Manfred Ugalde y Francisco Calvo, la Tricolor volvió a sumar de a tres, consolidando su camino hacia el Mundial 2026.

Entre el humor del fin de semana y la victoria del lunes, el camerino costarricense respiró alivio y motivación, dejando claro que, a veces, unas buenas risas pueden ser la mejor preparación para la cancha.