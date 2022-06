La Sele recibió la visita del presidente de la Concacaf justo antes del repechaje

Por José Fernando Araya | 14 de junio de 2022, 8:08 AM

La Selección Nacional se encuentra a horas del vital repechaje mundialista ante Nueva Zelanda y desde muy temprano se encuentran concentrados en su hotel en Doha, Qatar, sede del encuentro.

Este martes, durante el desayuno, la Tricolor tuvo la visita del presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, quien deseó buena suerte al equipo patrio antes del vital compromiso.

“Un mensaje de buena suerte, pero no solo de suerte, sino de que vamos a ganar. No es importante solo para el país, si no para toda la Concacaf pues tendríamos cuatro selecciones clasificadas al Mundial, así que toda la Concacaf los apoya”, indicó Montagliani.

Por su parte, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Rodolfo Villalobos, agradeció mucho el apoyo de la Concacaf.

“Tuvimos la oportunidad de compartir el desayuno y que tuviera unas palabras de apoyo al cuerpo técnico y muy contentos y satisfechos de que la Concacaf nos apoye y don Víctor nos venga a apoyar”, expresó el jerarca de la FCRF.

Costa Rica enfrentará a Nueva Zelanda este martes a partir de las 12 m. d.

