La Sele prepara cambios en su alineación para el juego ante Surinam

La Selección Nacional presentará varios cambios en su formación titular ante el equipo de Surinam este viernes en el segundo partido de la Copa Oro 2021.

Tener poco tiempo para conocer a sus futbolistas, hace que el técnico recién llegado a La Sele, Luis Fernando Suárez, apueste por probar algunos nombres en diferentes posiciones, pues quiere ir conociendo poco a poco a los futbolistas.

“Mañana (viernes) vamos a tener algunos cambios en la nómina y vamos a comenzar en eso de las rotaciones. Lo hacemos primero por parte física y la otra es que, dentro del conocimiento que uno tiene que tener, uno tiene que ver a los jugadores en los partidos y uno quiere ver caras nuevas para ver cómo funciona el equipo”, indicó Suárez en la conferencia de prensa previa al juego.

El colombiano además aseguró que los cambios serán más de posiciones que de sistema, pues es muy prematuro para estar variando esquemas en tan poco tiempo.

“Serán básicamente posicionales. Vamos a mirar posibilidades de jugadores y estaremos implementando esos cambios, luego iremos haciendo análisis ya como tal del equipo”, añadió.

Incluso, Suárez fue más allá y aseveró que ya maneja al equipo que estará ante Jamaica y donde verá a otros futbolistas.

“Los cambios que estoy haciendo no se dan por bajo nivel o rendimiento, ni mucho menos, incluso ya tengo un tercer equipo y casi lo tengo listo.

“Estoy pensando en mirar y tengo que aprovechar el tiempo y la única forma es mirando a los futbolistas y por eso estoy buscando hacer alineaciones diferentes”, indicó el técnico.

Uno de los que podría ser de la partida este viernes ante Surinam, es el defensor Giancarlo González, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa previa.

“Es importante aprovechar el tiempo, pues no he tenido mucha oportunidad de jugar. He venido empujando y si se me da la opción de jugar, quiero hacer valer todos los entrenamientos y ojalá pueda hacerlo mañana, si me toca entrar”, indicó.

El Pipo también alabó el proceso de Suárez aduciendo que “nos ha hecho sentir a todos importantes, que somos seres humanos antes que futbolistas. Creo que por ahí se había perdido la alegría de venir a la selección, pero ahora la tenemos”, concluyó.

La Sele jugará ante Surinam este viernes a partir de las 7 p. m. en transmisión de Canal 7 y Teletica Radio.