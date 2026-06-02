La Sele pierde 3-1 ante Colombia y sigue mostrando grietas

Muchos esperaban que Colombia goleara a la Selección Nacional. Al final, el partido terminó 3-1 a favor de los sudamericanos, que sí estarán en el Mundial 2026.

No todo fue negativo para la Tricolor, pero los errores, muchos de ellos muy claros, siguen lastrando el rendimiento tico.

Los colombianos fueron los primeros en decir presente en el marcador. Davinson Sánchez y Luis Díaz marcaron en momentos en que los locales eran superiores y complicaban a los dirigidos por Fernando Batista.

Eso sí, el doble golpe despertó a los nacionales. Manfred Ugalde era el mejor de los ticos, generando peligro e intentándolo en varias ocasiones, pero quien descontó fue otro.

En el área de Camilo Vargas apareció Andrey Soto para marcar el 1-2.

Al regreso de los camerinos para la etapa complementaria, Costa Rica pisó el acelerador y se vio bien en cancha. Hubo minutos en los que los mejores once sobre el terreno de juego llevaban la bandera de Costa Rica en el pecho.

Sin embargo, cuando comenzaron a darse los cambios, la dinámica del encuentro perdió intensidad, aunque ambos equipos siguieron buscando el arco rival.

El tercer tanto colombiano llegó por intermedio de Luis Suárez, quien fue asistido por James Rodríguez, para sellar la victoria.

Costa Rica no lo hizo del todo mal, pero sí mostró grietas que pueden ser explotadas por sus rivales.