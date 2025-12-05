La Sele no, pero su dirigencia sí: Miembro de la Federación fue a sorteo del Mundial

Costa Rica se quedó sin Mundial, pero sí tiene representación en el sorteo de la Copa del Mundo.

Teletica.com confirmó con fuentes confiables que el secretario general, Gustavo Araya, asistió por invitación de la FIFA.

A las 11 a. m., este medio consultó al departamento de prensa de la Federación, pero no se ha obtenido una respuesta oficial.

Pese a que La Sele firmó un fracaso sin precedentes en la historia reciente del fútbol de Costa Rica con la no clasificación a la cita mundialista, el máximo ente del fútbol invitó a todas las federaciones miembro, entre ellas a la tica.

Tras lo ocurrido con la Selección Nacional, únicamente “El Piojo” tuvo consecuencias. Desde ese fatídico día, la Federación Costarricense de Fútbol solo ha anunciado la salida de Miguel Herrera.

Los miembros del Comité Ejecutivo se reunieron la semana pasada y acordaron volverse a encontrar para discutir la continuidad del mexicano Ignacio Hierro como Director de Selecciones Nacionales.



“La decisión que toma el Ejecutivo es que se va a hacer un análisis más integral. La decisión de si continúa o no Ignacio Hierro es una decisión importante para toda la Federación y los diferentes procesos que actualmente llevan las diferentes selecciones nacionales”, mencionó Gustavo Araya, secretario general de la Federación, el pasado 26 de noviembre.



El fracaso de no clasificar al Mundial 2026 no bastó para no contar más con los servicios del mexicano.



Incluso, Hierro no estuvo presente el pasado miércoles en la sesión ordinaria del Comité.



“Obviamente, se puso en análisis el tema, se llevó una discusión de varias horas y por supuesto no se pudo contar con la presencia de él. Oportunamente, se estará llevando a Hierro para que presente un informe y en ese momento entrará en análisis su puesto”, mencionó Araya.



Todo quedará para la próxima semana en una nueva reunión de federativos.

