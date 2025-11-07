La Sele mantiene 25 años sin perder en el Caribe y busca extender su racha ante Haití

Fue el 16 de julio del año 2000, la última vez que la selección de Costa Rica perdió en el Caribe.

Hace 25 años, y por marcador de 2-1, la Tricolor cayó ante Barbados.

En total, el cuadro patrio suma 13 partidos al hilo sin caer.

Si hablamos a nivel general, Costa Rica acumula 22 juegos visitando el Caribe: ha triunfado en 12 ocasiones, con siete empates y solo tres derrotas, para un rendimiento del 65%.

La Sele apela a estos números para continuar con esta racha en el duelo ante Haití, que se disputará el 13 de septiembre en Curazao, donde llegan sin margen de error.