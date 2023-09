La Sele logró su primer triunfo oficial del año

La victoria 3-1 ante Arabia Saudita no solo dejó buenas sensaciones en lo que a desarrollo de fútbol se refiere para la Selección Nacional , sino que también significó el primer triunfo oficial de la Tricolor en lo que va del 2023.

Eso sí, estos dos triunfos no sumaron para la Tricolor, pues Martinica no está afiliada a la FIFA, por lo que no se consideran juegos oficiales o de clase A.