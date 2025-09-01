La Sele le pone mucho cuidado al aspecto de la cancha sintética

Costa Rica comienza este viernes la última etapa eliminatoria de cara al próximo Mundial 2026.

Su aventura final comenzará en el Estadio Nacional de Nicaragua, selección a la que se enfrentará por primera vez en estas instancias de la eliminatoria.

Los dirigidos por Miguel Herrera no quieren pasar ningún detalle por algo, pero hay un aspecto al que desde ya le ponen mucho cuidado para evitar sorpresas.

Se trata del césped sintético del Estadio Nacional que cuenta con certificación FIFA Quality que es apta para partidos internacionales.

Sin embargo, el partido entre Managua FC y Alajuelense de Copa Centroamericana dejó varias pistas con respecto a la calidad de la gramilla.

​Tanto el técnico Óscar Ramírez, como algunos seleccionados como Alejandro Bran y Alexis Gamboa, se quejaron abiertamente de la cancha aduciendo que le falta mantenimiento, que está “desgastada” y “maltratada”.

Ante esto, algunos seleccionados creen que serán un aspecto a tomar en cuenta, pero para ambos equipos.

“Es una cancha muy complicada, sintética, a lo mejor no muy cómoda, pero bueno, esperamos en Dios. Va a afectar a los dos y esperamos en Dios sacar los tres puntos, que es súper importante”, mencionó Creichel Pérez, volante de Alajuelense y quien es una de las sorpresas en el llamado de Miguel Herrera.

Para Josimar Alcócer la idea de juego de la Tricolor se debe mantener más allá de césped sintético o gramilla natural.

“Sí, claro, sabemos que la cancha es sintética. Siempre jugar en sintética creo que es un poco más complicado, pero bueno, pienso que todos estamos preparados físico y mentalmente para poder hacer todo de la mejor manera.

“No sé si es un fútbol diferente a jugar en una cancha natural. Bueno, no, creo que no se necesita nada, creo que nada más hacer lo que uno sabe hacer, jugar con confianza y así que todo nos va a salir bien”, mencionó Alcócer.

El volante aseguró llegar con muy buen nivel a la Selección tras un buen arranque de temporada.

“Bastante bien. Este inicio de torneo en Bélgica me ha ido muy bien. He estado haciendo goles, asistencias, he estado participando bastante, entonces eso me ayuda claramente a venir a la selección a hablar lo mejor de mí”, sentenció.