La Sele juega en una cancha complicada

El Estadio Nacional de Managua será sede del primer juego de la Selección Nacional en la fase final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026. No es el mejor terreno de juego y el recinto estará totalmente lleno.

El inmueble cuenta con capacidad para 20.000 personas, está diseñado para albergar encuentros de fútbol y la cancha es artificial.

Sobre el terreno de juego, esto había advertido Wardy Alfaro de Alajuelense, cuando los manudos se midieron al Managua por la Copa Centroamericana:

“Bastante dura y desgastada”, sentenció Alfaro.

Desde la semana anterior se dio a conocer que se habían vendido todos los boletos para el cotejo de esta noche.

Esta situación fue confirmada por el técnico patrio, Miguel Herrera: “la cancha está en malas condiciones para todos, no solo para nosotros. Si está buena o mala, tienes que adaptarte de la manera más rápida posible”.

Las entradas tenían un costo de 300 córdobas (cerca de 4.100 colones al tipo de cambio actual) y se agotaron en cuestión de siete días.

En los últimos cinco encuentros en el Nacional de Managua, los pinoleros han ganado tres veces y caído en dos ocasiones.