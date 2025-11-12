La Sele evita poner de “excusa” la cancha sintética para el duelo ante Haití

Es un factor a tomar en cuenta, sin duda, pero ni los jugadores, ni el cuerpo técnico de la Selección Nacional quieren que alguien lo use como excusa o pretexto a usar previo al partido ante Haití.

Se trata del césped sintético del estadio Ergilio Hato Stadium de Curazao, sede del vital partido de este jueves entre Costa Rica y Haití y que marcará el destino de ambas selecciones de cara al Mundial 2026.

La cancha sintética del reducto está en óptimas condiciones, según constató un equipo de Teletica Deportes en el lugar, pero bien que mal, la cancha sintética tiene sus cosas, el bote y la velocidad de la pelota son distintas y esto lo saben bien los seleccionados.

“Ya jugamos una vez ahí siempre cuando es sintético sí cambia un poco la cosa, no es una excusa para ganar, pero si cambia un poco, así que es adaptarnos a eso. La vez pasada que jugamos ahí, es apta para jugar, pero el equipo está preparado para ganar en cualquier lugar”, mencionó el volante Celso Borges en conferencia de prensa.

Un día atrás, fue el defensor Francisco Calvo el que también reconocía lo distinto que se hace jugar en un terreno así.

“Es una cancha sintética que va a ser complicada, pero creo que para ambos es una cancha neutral, porque no están jugando en su propia casa. Va a ser un partido cerrado, de eliminatoria y muy importante para ambos”, indicó.

Por su parte, Miguel “El Piojo” Herrera pidió no poner excusas, aunque aseguró que evitará tener un entrenamiento intenso en el reconocimiento de la cancha para evitar algún susto.

“Lo de la cancha no es una excusa, nosotros tenemos que llegar y adaptarnos lo más rápido posible.

“No es un pretexto la cancha, tampoco quiero que por un entrenamiento básico como no estamos acostumbrados se pueda lesionar alguno, así que solo quiero que la pisen y jueguen poco, no quiero arriesgarlos y en el momento del partido no hay pretexto alguno. Es donde nos toca y es donde tenemos que salir a ganar”, expresó el Piojo.

La Sele enfrentará a Haití en Curazao este jueves a las 8 p. m. en duelo vital rumbo al Mundial 2026.



