La Sele entrenó a la espera de seis legionarios

Este lunes, luego de un día de descanso, la Selección Nacional regresó a los entrenamientos, con seis legionarios pendientes de unirse al grupo de Miguel Herrera.

Se trata de Andy Rojas, Keylor Navas, Josimar Alcócer, Jeyland Mitchell, Carlos Mora y Manfred Ugalde.

En tanto, el caso de Celso Borges continúa en evolución.

“Presenta mejoría y evolución positiva. Hará trabajo diferenciado en el día de hoy mientras se valora la cicatrización de su lesión”, detallaron desde la Fedefútbol.

El grupo sabe que el partido de este jueves contra Honduras será clave, ya que puede colocar a los ticos en la cima de su grupo.

“Si tomamos en cuenta que está en casa, ante su afición y a estadio lleno, tenemos un partido muy difícil ante un Honduras que viene haciendo las cosas bien. Eso sí, nos tenemos que enfocar en lo que podemos hacer nosotros”, explicó Julio Cascante.