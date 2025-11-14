La Sele en peligro de romper racha de presentaciones en la Copa del Mundo

El resultado de este jueves ante Haití deja a la Selección Nacional de Costa Rica cada vez más lejos de la Copa del Mundo 2026.

Luego de haber caído en Curazao ante los haitianos, la Tricolor pone en peligro su sétima participación en un Mundial mayor de fútbol, lo que podría significar el fin a una racha de tres torneos consecutivos.

Costa Rica asistió por primera vez a un Mundial en Italia 90, cuando solo 24 selecciones participaron. En esa edición logró clasificar a octavos de final, donde finalmente cayó ante la República Checa.

Hubo que esperar hasta el 2002 para volver. En Japón y Corea, el equipo de Alexandre Guimaraes no pasó de la fase de grupos tras enfrentar a China, Turquía y Brasil.

En el 2006, contra Alemania, Polonia y Ecuador, se firmó otra Copa del Mundo sin muchos brillos.

La siguiente aventura mundialista llegó en Brasil 2014. En tierras sudamericanas, Costa Rica enfrentó a Uruguay, Italia e Inglaterra en fase de grupos, superó a Grecia en octavos de final y cayó ante los Países Bajos en cuartos, en penales.

En Rusia 2018, el techo volvió a ser la fase de grupos. Se consiguió apenas un punto tras caer con Serbia y Brasil, y empatar contra Suiza.

Cuatro años después, en Catar 2022, el conjunto patrio sufrió una goleada 7-0 ante España, logró un alentador 1-0 frente a Japón y cerró con una derrota 4-2 contra Alemania.

Ahora, la oportunidad de un sétimo Mundial comienza a desvanecerse con un equipo que, en la fase final de la Eliminatoria de Concacaf, solo ha sembrado dudas.