La Sele empata sin goles en el primer tiempo ante Honduras

Esta noche, en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Honduras y Costa Rica empatan 0-0 tras 45 minutos.

Luego de un inicio trabado, ambos equipos empezaron a buscar caminos para llegar al área contraria, pero no los encontraban. Cuando no era el juego ríspido, las oncenas no lograban tejer posesiones largas y tampoco encontraban espacios al jugar en largo.

Salvo una última opción de Romell Quioto, el equipo de Miguel Herrera no sufrió, pero tampoco incomodó en el área rival.

La paridad sin goles al finalizar la primera parte fue el reflejo de lo visto en cancha: dos combinados que lo intentaron, pero sin claridad y sin llevar peligro sobre su rival.