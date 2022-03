La Sele deberá apegarse a su libreto y no improvisar en planteamiento ante Canadá

El estilismo y el fútbol bonito se dejan de lado, acá lo importante es ganar a como dé lugar.

Obtener siete de los últimos nueve puntos en disputa le permitió a Luis Fernando Suárez encontrar una fórmula para seguir con vida en la eliminatoria, algo que no debe cambiar de cara al partido de este jueves ante Canadá.

Dos técnicos del ámbito nacional aseguran que cambiar ahora o llegar a improvisar puede ser contraproducente ante una selección que suma casi ocho años de trabajo, como lo es Canadá.

“Es un partido difícil porque estamos jugando contra el primerísimo lugar de la fase clasificatoria, me parece que este equipo Canadá ha hecho un grupo étnicamente hablando, muy bueno, muy heterogéneo, además que tiene a los máximos goleadores.

“Costa Rica tiene que ser fiel al estilo, y los últimos que ha utilizado ese planteamiento manteniendo a cuatro defensores en línea, con Tejeda y Galo en el centro del campo y después adelante es una caja de sorpresas. Me imagino que se va a llenar de volantes de llegada, pues la lista de medios y defensas es más grande que la de delanteros”, explicó el extécnico de la Tricolor, Rodrigo Kenton.

Kenton cree que no se debe experimentar, de ahí que espera ver a un Joel Campbell más recostado a la banda que hombre en punta.

​"Campbell, de centro delantero sufre más, está de espaldas, puede generar alguna que otra falta, pero es más fuerte donde originalmente él juega, que es tirado un poco por la banda derecha o izquierda con diagonales", aseveró.

​“Campbell, de centro delantero sufre más, está de espaldas, puede generar alguna que otra falta, pero es más fuerte donde originalmente él juega, que es tirado un poco por la banda derecha o izquierda con diagonales”, aseveró.

Además, siente que Kendall Waston podría ser fundamental para este duelo ante los canadienses.

“Waston no jugó el último partido, aunque este pareciera que sí. Los jugadores de Canadá lo conocen bien y más bien en el anterior encuentro se mostraron extrañados de que no jugara ese partido. Es probablemente el mejor jugador para la táctica fija en toda Centroamérica”, añadió el extécnico de La Sele.

Por su parte, el técnico uruguayo, Martin Arriola, tampoco apuesta por mucho cambio en sistemas y alineaciones para este jueves.

​"Creo que Costa Rica ha encontrado una forma de poder competir en las últimas fechas y esa forma le ha dado resultado, así que va por lo mismo, con un equipo dinámico, agresivo, bien parado defensivamente, que intenta salir en velocidad", expresó el estratega.

​“Creo que Costa Rica ha encontrado una forma de poder competir en las últimas fechas y esa forma le ha dado resultado, así que va por lo mismo, con un equipo dinámico, agresivo, bien parado defensivamente, que intenta salir en velocidad”, expresó el estratega.

Además, siente que la línea de cuatro debe prevalecer, pese a que en Jamaica tuvo que hacerlo con cinco defensores.

“Más que nada ha jugado línea de cuatro. El último duelo ante Jamaica lo tuvo que hacer, pero por circunstancias, pues se había lesionado Ricardo Blanco y Keysher Fuller apareció con COVID-19”, añadió.

Finalmente, también es fiel a la idea de que Campbell juegue más en la banda que de delantero.

“Tengo claro que Campbell funciona mucho mejor de extremo derecho que de centro delantero, me parece que no se debería buscar un santo para desvestir a otro. José Guillermo Ortiz hace un trabajo importante, aunque no ha hecho goles, pero lo de La Sele es más un trabajo colectivo y él cumple muy bien en esa parte”, concluyó.

