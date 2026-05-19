La Sele comenzó su segundo microciclo de mayo con dos ausencias

La Selección Nacional continuó este martes con su preparación al desarrollar el segundo microciclo del mes de mayo, una jornada marcada por una mañana nublada y una leve llovizna que acompañó el trabajo del grupo en el Complejo de la FCRF.

Un total de 26 jugadores iniciaron labores en cancha bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por el argentino Fernando Batista, mientras que únicamente queda pendiente la incorporación de los futbolistas legionarios Jeyland Mitchell y Joseth Peraza, quienes se unirán al grupo este miércoles.

La agenda arrancó desde muy temprano. Los futbolistas llegaron a las instalaciones de la FCRF a las 6 a. m., donde realizaron antropometrías (mediciones corporales) bajo la supervisión de las áreas médica y de nutrición.

Posteriormente, el plantel compartió el desayuno a las 7 a. m. y una hora más tarde saltó a la Cancha 1 del Complejo de la FCRF, donde desarrolló la práctica hasta las 10 a. m.

En el apartado deportivo, el trabajo inició con ejercicios de estiramiento y calentamiento, seguido de labores enfocadas en movilidad y sesiones en espacios reducidos, con el objetivo de aumentar la intensidad y precisión en el juego.

Más adelante, el grupo fue dividido por posiciones para optimizar el rendimiento y el trabajo específico de cada línea, todo bajo una observación detallada por parte del cuerpo técnico.

La segunda parte del entrenamiento estuvo enfocada en situaciones específicas de defensa y ataque, además de reforzar las ideas tácticas del profesor Batista, aspecto que continúa siendo una prioridad dentro del proceso de preparación del combinado patrio.

La jornada concluirá con un almuerzo grupal, cerrando así un día cargado de trabajo físico y táctico para la Tricolor.



