La Sele

La Sele buscará el triunfo en Nicaragua con este once titular

Alexis Gamboa será el encargado de suplir la baja de Jeyland Mitchell.

Entrenamiento de La Sele previo a juego ante Nicaragua/Prensa FCRF
Por José Fernando Araya |5 de septiembre de 2025, 19:01 PM

El técnico Miguel Herrera escogió a sus mejores hombres para buscar el triunfo ante Nicaragua por la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. 

El azteca no se guardó nada y confiará el arco en el histórico Keylor Navas, así como sus mejores hombres ofensivos como lo son Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

La Tricolor saltará al césped sintético del Estadio Nacional de Nicaragua con el siguiente once inicial: 

Este partido se disputará a partir de las 8 p. m. y aparte de los nicaragüenses, La Sele comparte grupo junto a Haití y Honduras.

