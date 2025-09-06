La Sele buscará el triunfo en Nicaragua con este once titular

El técnico Miguel Herrera escogió a sus mejores hombres para buscar el triunfo ante Nicaragua por la fase final de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

El azteca no se guardó nada y confiará el arco en el histórico Keylor Navas, así como sus mejores hombres ofensivos como lo son Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

La Tricolor saltará al césped sintético del Estadio Nacional de Nicaragua con el siguiente once inicial:

Este partido se disputará a partir de las 8 p. m. y aparte de los nicaragüenses, La Sele comparte grupo junto a Haití y Honduras.