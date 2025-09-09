La Sele busca mantener su dominio histórico ante Haití

Luego del empate ante Nicaragua, mucho se ha hablado de que las distancias en el fútbol regional se han acortado. Sin embargo, al revisar los datos del historial entre Costa Rica y Haití, los nacionales han sido superiores a su rivales de turno.

De acuerdo con las estadísticas de Concacaf, la Tricolor ha dominado los enfrentamientos ante los haitianos.

“Costa Rica gana la serie de todos los tiempos con 8 triunfos, 6 empates y una derrota. Será el partido número 16 en la historia”, detalló la Concacaf.

El encuentro de este martes a las 8 p. m., en el Estadio Nacional, es clave para el equipo de Miguel Herrera. Una victoria encaminaría al combinado tico rumbo al Mundial 2026, pero cualquier otro resultado aumentaría la incertidumbre.

En eliminatorias, la Selección de Costa Rica mantiene paso perfecto con cuatro triunfos en igual número de juegos. No obstante, los últimos tres enfrentamientos dejaron una victoria para Haití y dos empates.

Resumen estadístico Costa Rica vs Haití

Máximo goleador de Costa Rica en eliminatorias: Bryan Ruiz (2)

Máximo goleador de Haití en eliminatorias: Alain Vubert (1)

· Serie histórica: 15 juegos: 8 victorias de Costa Rica (31 goles), 6 empates y 1 victoria de Haití (12 goles)