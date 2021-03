La Sele arranca contra EE.UU. el sueño de volver a una olimpiada

El sueño olímpico vuelve a vivir en la mente y los corazones de los costarricenses, una vez más La Sele Sub-23 tiene la posibilidad de asistir a unas justas olímpicas.



Tokio está a solamente tres pasos, pasos que se deben dar firmes si se quiere romper con 17 años de ausencia en esta disciplina.

Guadalajara en México vuelve a recibir el Preolímpico de Concacaf, curiosamente la última vez que asistimos a unas olimpiadas, esta fue la sede de la fase clasificatoria.

Para Atenas 2004 la Selección Nacional estuvo posicionada en el grupo B y sus rivales fueron México, Jamaica y Trinidad y Tobago.



En el primer partido La Sele venció 3-0 a Jamaica, a Trinidad y Tobago en el segundo y el último juego quedó empatado con México 1-1.



En la semifinal se selló el boleto a los juegos olímpicos ganándole a Honduras 2-0, mientras que la final hubo derrota contra los aztecas 1-0.



Rodrigo Kenton fue el último entrenador que llevó a la Tricolor a una justa olímpica,. Antes de eso, también se registra participación en Moscú 1980 y a Los Ángeles 1984, ambos bajo el mandato de Antonio Moyano.



Kenton habló con Teletica Radio, sobre esa experiencia vivida en Atenas, recuerda los mejores momentos junto a un grupo de jugadores jóvenes que trabajaron para quedar en la historia.



“Es una satisfacción no solo mía, si no de todo el grupo, estamos en un grupo de Whatsapp y siempre recordamos los momentos, compartimos fotos. Muchos se fueron consolidando para estar en unos juegos olímpicos y que mejor para ellos que las olimpiadas del 2004”, expresó Rodrigo Kenton.



Costa Rica compartió grupo en las justas con sus similares de Marruecos, Irak y Portugal, en aquel entonces la situación era muy diferente, costaba más analizar los rivales y saber sobre ellos, comentó el técnico.



El primer juego terminó empatado 0-0 ante Marruecos, el segundo partido La Sele perdió 0-2 contra Irak y el último partido del grupo fue ante la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo. Kenton recuerda que no se daba nada por su equipo, muchos daban la eliminación por un hecho.



“Cerramos ese último partido de una gran manera ganando 4-2 contra Portugal. Nadie daba nada por nosotros, la gente decía que llegamos hasta aquí y ya, de hecho hasta los boletos de regreso estaban comprados ya. Para nosotros fue una gran satisfacción haber pasado a la siguiente ronda”, recordó el estratega.



Costa Rica sorprendió al mundo y se metió a cuartos de final, donde enfrenta a una Argentina que terminó siendo el campeón olímpico y que tenía al goleador de las justas llamado Carlos Tevez,.



Un marcador de 4-0 acabó con el sueño olímpico nacional.



El técnico costarricense espera que la Selección Nacional pueda lograr el objetivo y clasificarse a las olimpiadas de Tokio, tiene mucha confianza en el plantel y en el cuerpo técnico liderado por Douglas Sequeira.



“Dominicana no es un queque, pero Costa Rica lo debe superar, al igual que debe hacerlo con Estados Unidos y México, para ir a las olimpiadas hay que hacerlo. Hay un muy buen grupo de jugadores y esperamos que los muchachos lo puedan conseguir”, puntualizó Kenton.



Costa Rica iniciará su sueño olímpico ante Estados Unidos, luego lo hará ante México y por último ante República Dominicana.



El Costa Rica- Estados Unidos se jugará a partir de las 3:30 p. m. y usted podrá disfrutarlo en los 91.5 FM de Teletica Radio.