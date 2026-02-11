La Sele amarra fogueo ante un campeón del mundo en junio

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó el primer partido de la Selección Nacional para este 2026. Se trata del combinado de Inglaterra.

El juego está pactado para el 10 de junio, en Florida, de cara a la Copa del Mundo 2026.

En el ranking de la FIFA, los europeos están en la casilla 4 y tienen jugadores como Phil Foden, Harry Kane y Jude Bellingham.

Este anuncio deja en el aire si el combinado tico jugará en la fecha FIFA de marzo, ya que actualmente se encuentra en búsqueda de su técnico.

Los aficionados que quieran ir al amistoso pueden ingresar a este enlace: https://go.tegsport-us.com/the-fa-usa-rsvp para recibir la información pertinente una vez que se confirmen los detalles.