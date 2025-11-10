La revelación de Mariano Torres sobre La Sele: "Yo siempre quise"

El capitán de Saprissa, Mariano Torres, reveló que siempre quiso jugar en la Selección Nacional.

Además, reveló que el argentino Claudio Vivas lo buscó cuando estaba al frente del banquillo de la Tricolor.

Torres compartió en el programa Tiempo Final de FUTV y dejó claro cómo estuvo el tema de su eventual nacionalización.

—Mariano Torres y la Selección...

Yo tengo una forma de vivir y de creer que las cosas se tienen que dar de manera natural. Por lo menos en mi experiencia, cuando se dieron las cosas de forma natural, salieron bien.

A mí no me gusta forzar nada. Y﻿o no iba a hacer algo que meta presión y que haga cosas para que digan: "hay que llevar a Mariano". Las cosas se tienen que dar, yo siempre quise, si de la otra parte no quieren y no me muestran interés de que puedo estar y ayudar, no pasa nada, todo bien, no voy a obligar nada. Pero para mí las cosas se tienen que dar natural.

—Pero si te hubiera gustado vestir la camiseta de selección?



Siempre lo dije, siempre. Para un jugador estar en una selección o poder tener la chance de ir a Mundial es un sueño de cualquier futbolista. Pero las cosas se tienen que dar de forma natural.



—¿Pero por qué no diste el primer paso? Al naturalizarse usted ya pudo haber dejado abierta la puerta para que te llamaran...

Sí, pero yo no veo ningún interés. Es forzar porque es que la presión de la prensa va a hacer que vos vayas.

No tiene que haber ninguna presión. Yo tengo que querer a vos o vos me tenés que querer a mí y ya está. No hay muchas vueltas en esto.



—¿Nadie te habló de la Federación?

No, nunca.



—¿Ningún técnico en su momento?

Sí, un entrenador.

—¿Quién?

Vivas. Claudio Vivas. Claudio me llamó y yo le agradecí. Justo en ese momento me había lesionado el tobillo en una Supercopa o Recopa en el Estadio Nacional contra Heredia. Tuve como dos meses que no pude y después Claudio se fue. Pero él fue el único. Después, tema de federación, dirigente...

—¿En la coyuntura que se dio lamentablemente por la lesión se le fue esa posibilidad?

Pero yo también tuve interés de hacer los papeles. Yo me averigüé y tuve el interés de hacerlo. Lo que pasa es que se demora bastante. Y tampoco nadie vino a darme una mano y decir, te ayudamos para que esto se agilice. De la federación nunca nadie.



—¿Has pensado hoy en día en hacerlo?

No, no, hoy en día no. Tengo la residencia permanente, que también lo hice yo.

Tengo la residencia permanente, no la tengo más temporal. Antes cuando vos venís la tenés temporal.



—¿Te gustaría hacerse tico?

No tengo problema de hacerme tico.

