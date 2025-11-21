La recomendación de Pinto al fútbol de Costa Rica: "Tener 12 o 14 equipos"

Un viejo conocido del fútbol de Costa Rica es Jorge Luis Pinto, quien brindó un comentario y una recomendación al fútbol tico tras la no obtención del boleto a la Copa del Mundo 2026.​

Para Pinto las eliminaciones de Honduras y Costa Rica fueron “de una forma infame”.

Además, procedió con un acertado comentario en el que cuestionó lo que le hace falta al balompié nacional.

“Nos falta un fútbol más de élite, más competitivo, un fútbol más rápido, un fútbol más táctico. Eso no hay duda, por eso hay que luchar con las fuerzas básicas o las divisiones menores, construir equipos competitivos, sacarlos de la zona, llevarlos internacionalmente a que compitan y madurar jugadores, porque los dos países, y diría yo más Costa Rica”.

Y agregó: “Necesita aumentar el volumen de jugadores, el volumen de la población deportiva, para tener la posibilidad de tener variedad y tener muchos jugadores en algunas posiciones. Como así también poner los 12 o 14 equipos que necesita el torneo profesional en Costa Rica”.

Por último, para Pinto “es indispensable para evolucionar y para tener una población que dé las facilidades de tener jugadores para elegir. Un abrazo a todos y la próxima vendrá”.