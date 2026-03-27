La nueva Sele empató contra Jordania en debut de Fernando Batista

La Selección de Costa Rica inició una nueva era con un empate 2-2 ante la mundialista Jordania.

El debut de Fernando Batista se realizó en el estadio Mardan Sports Complex, en Antalya, Turquía.

Tras un primer tiempo casi sin emociones, el complemento llegó con anotaciones.

Baha Faisal (50') y Ibrahim Sabra (76') marcaron para Jordania, mientras que la Sele respondió al cierre.

El primer tanto de la Tricolor fue al 84' por medio de Josimar Alcócer, quien falló un penal, pero concretó el rebote.

Además, al 90+1' un cabezazo de Warren Madrigal puso el 2-2 definitivo.

El segundo partido de Batista será este martes a las 7 a. m. ante Irán, también en Turquía.

Por su parte Jordania continúa con su preparación de cara a la Copa del Mundo, donde integran el Grupo J junto a Austria, Argelia y Argentina.

