La nueva era arranca joven: Fernando Batista presenta convocatoria con promedio de 24,7 años

El técnico argentino Fernando Batista realizó este viernes su primera lista de jugadores para integrar la Selección Nacional durante el microciclo de trabajo del 16 al 18 de marzo.

Dentro de la lista aparecen varias sorpresas, pero sobre todo un equipo muy joven y que él quiere ir observando de cara a los partidos amistosos ante Jordania e Irán, que pese a todos los conflictos en oriente medio, aún siguen en pie.

Para esta convocatoria fueron llamados futbolistas que militan en clubes del ámbito nacional, menos los de Liga Deportiva Alajuelense, pues el martes disputarán el juego de vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf ante Los Ángeles FC.

La convocatoria presenta un promedio de edad de 24,7 años. En la lista destacan nueve jugadores Sub-23: Shawn Johnson, Andrey Soto, Doryan Rodríguez, Abraham Madriz, Christopher Moya, Randy Ramírez, Farbod Samadian, Berny Rojas y Jorshuad Pilarte, quien es Sub-17.

Cabe destacar que los tres porteros convocados son jugadores Sub-23.

Microciclo Selección Nacional

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Madriz es uno de los porteros con mayor proyección y se afianzado este Torneo de Clausura bajo los tres palos del arco morado.

Destaca el llamado de Berny Rojas, portero del Inter San Carlos de la Liga de Ascenso y quien es el guardameta de la Selección Sub20.

En lista también aparecen Jorkaeff Azofeifa, quien viene con un gran repunte en el Saprissa, Shawn Johnson de Liberia, tal y como lo había adelantado su técnico José Saturnino Cardozo, así como Andrey Soto de Pérez Zeledón.

Mientras que entre los “más experimentados” destacan Fernán Faerron, Hazel Quirós, Darril Araya, Jefferson Brenes, Christopher Núñez y Aarón Murillo, que formaron parte de la pasada eliminatoria.

Para otros como Orlando Sinclair y Dorian Rodríguez será regresar a vestir la Tricolor, pese a tener muy poca participación en anteriores llamados.

Este es el cronograma del microciclo:

Lunes 16 de marzo

Inicio de concentración.

Atención a prensa con 2 jugadores a las 4:10 p. m.

Entrenamiento en Complejo FCRF-Plycem a las 4:30 p. m. con apertura a prensa de los primeros minutos para imágenes.

Martes 17 de marzo

Doble entrenamiento cerrado a las 10:00 a. m. y 6:30 p. m.

Miércoles 18 de marzo

Entrenamiento en Complejo FCRF-Plycem a las 9:00 a. m. (prensa de la FCRF enviará material a medios)

Fin de la concentración.



