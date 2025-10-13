La historia respalda a la Selección para el duelo ante Nicaragua

La Selección de Costa Rica llega al duelo eliminatorio de esta noche ante Nicaragua con un amplio dominio histórico en los enfrentamientos entre ambos combinados nacionales.

En total, ticos y nicaragüenses se han visto las caras 20 veces, con un balance claramente favorable para los costarricenses: 17 victorias, 2 empates y solo una derrota. Estos datos según los confirma la Concacaf en su sitio web.

En los enfrentamientos recientes, la Tricolor ha reafirmado su superioridad.

En el duelo más reciente, disputado el 6 de septiembre de 2025, ambos empataron 1-1 en Managua, resultado que le dio a Nicaragua su primer punto oficial frente a Costa Rica en una eliminatoria mundialista.

El registro inmediato anterior muestra una tendencia clara: Costa Rica suele imponerse con solvencia, como ocurrió en la Copa Oro 2019 (4–0) o en los amistosos de 2015 y 2001, ambos con triunfos ticos.

El partido de esta noche no solo definirá el rumbo de ambos en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, sino que reavivará una historia de vecindad y rivalidad donde la balanza ha estado, casi siempre, del lado costarricense.

Historial entre ambas selecciones

· Partidos disputados: 20



· Victorias de Costa Rica: 17



· Empates: 2



· Victorias de Nicaragua: 1



· Goles anotados por Costa Rica: 74



· Goles anotados por Nicaragua: 12

