La historia respalda a la Selección para el duelo ante Nicaragua

Costa Rica buscará una victoria que le permita depender de sí misma por el boleto mundialista.

Costa Rica-Nicaragua. Crédito: Emanuel Morales - MR. Agencia
Por José Fernando Araya 13 de octubre de 2025, 15:11 PM

La Selección de Costa Rica llega al duelo eliminatorio de esta noche ante Nicaragua con un amplio dominio histórico en los enfrentamientos entre ambos combinados nacionales.

En total, ticos y nicaragüenses se han visto las caras 20 veces, con un balance claramente favorable para los costarricenses: 17 victorias, 2 empates y solo una derrotaEstos datos según los confirma la Concacaf en su sitio web. 

En los enfrentamientos recientes, la Tricolor ha reafirmado su superioridad. 

En el duelo más reciente, disputado el 6 de septiembre de 2025, ambos empataron 1-1 en Managua, resultado que le dio a Nicaragua su primer punto oficial frente a Costa Rica en una eliminatoria mundialista.

El registro inmediato anterior muestra una tendencia clara: Costa Rica suele imponerse con solvencia, como ocurrió en la Copa Oro 2019 (4–0) o en los amistosos de 2015 y 2001, ambos con triunfos ticos.

El partido de esta noche no solo definirá el rumbo de ambos en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, sino que reavivará una historia de vecindad y rivalidad donde la balanza ha estado, casi siempre, del lado costarricense.

Historial entre ambas selecciones

· Partidos disputados: 20

· Victorias de Costa Rica: 17

· Empates: 2

· Victorias de Nicaragua: 1

· Goles anotados por Costa Rica: 74

· Goles anotados por Nicaragua: 12

