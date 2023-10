"La hipocresía": Así le respondió Shirley Cruz a Claudio Vivas

Sobre la ausencia de Cruz en la cita mundialista, Vivas indicó que: "ha sido la mejor jugadora en la historia de Costa Rica, es una persona con la que compartí con la gira por México, he mantenido buena relación, el día de mañana me gustaría seguir acercándome porque me gustaría seguir aprendiendo, sobretodo de las líderes que han llevado al fútbol femenino a un alto nivel".