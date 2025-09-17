Kurt sobre Brandon Aguilera: "Por alguna razón no ha podido mostrar lo que hace en Portugal"

Kurt Morsink, agente de Brandon Aguilera, comentó el presente del 10 de la Selección Nacional, quien despertó críticas tras su participación en el juego frente a Nicaragua (1-1).

En Managua, Brandon disputó solo 45 minutos tras ser sustituido al medio tiempo por Alejandro Bran. Además, contra Haití (3-3), Aguilera no tuvo participación.

"Yo creo que lo de Nicaragua fue injusto, no creo que él lo hizo bien, pero tampoco para sacarlo a medio tiempo, hubo otros que lo hicieron peor en Nicaragua", contó Morsink a Teletica Deportes Radio.

Morsink indicó que "creo que la gente viene un poco frustrada de más tiempo" y reconoció que "siempre se espera más de él".

Incluso, Kurt detalló que el mismo Brandon está consciente "que tiene que cambiar cosas" y analizó que el sistema de Miguel Herrera también es un punto a tomar en cuenta.

"El sistema que solo juega con un volante central y hay dos extremos es un poco más efectivo para extremos versus un volante central. Está consiente que tiene que mejorar, pero juega en la Primera de Portugal y volante central es una posición que no tenemos mucho", añadió.

Para el representante de jugadores, "por alguna razón no ha podido mostrar lo que hace en Portugal o Inglaterra en la Selección, queremos todo que se adueñe del partido, ojo que no es fácil para un joven, él tiene 21, 22 años".

Y agregó: "Queremos ver a Brandon que tenga la bola, que cambie de juego, que anote, que le pegue bien en tiros libres, él lo tiene, entiendo la frustración de la gente, queremos más de Brandon, él lo sabe, él de la cabeza es muy fuerte, va a seguir haciendo lo suyo. Yo sé que le va a dar momentos buenos a la Selección y eso va a cambiar".

El futbolista es ficha del Rio Ave de la Primera División de Portugal.