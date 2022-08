Kurt Morsink apunta a la posibilidad de que Manfred Ugalde regrese a La Sele tras el Mundial

Desde que Manfred Ugalde renunció a la Selección Nacional el tema de un posible regreso a la Tricolor siempre ha estado presente. El agente Kurt Morsink fue claro y dice que de cara al Mundial 2026, Ugalde podría volver a ser tomado en cuenta.



“En este momento, lo importante no es distraer la Selección, es que vayamos enfocados al Mundial. Para después del Mundial creo que hay un poco más de calma”, detalló el intermediaro.

Morsink además aseguró que Ugalade, quien juega en el Twente, sabe que no merece ir a Catar.

“Todos queremos ver a la Selección bien. El tema Manfred, pienso que los que conocen a Manfred, saben que él va a decir ‘que vayan los que se lo ganaron’. Creo que eso es lo primero que Manfred va a decir”, comentó.

Asegura que el momento en que se cortó la relación entre Ugalde y la Tricolor era totalmente diferente y que la realidad del presente no se asemeja a lo que sucedía en aquel momento.

“Manfred tomó la decisión muy temprano en la eliminatoria sin saber el futuro, él tomó la decisión, se clasificó al Mundial que es bueno para todos. Él está contento en Europa a un muy alto nivel”, añadió.

Morsink concluyó positivo sobre o que el futuro pueda traer para Ugalde.

“Todo se puede solucionar, pero el primero que dice ‘que vayan los que se lo ganaron’ es Manfred, porque él es así. Él no es uno que se va a querer meter, él te lo va a decir clarito: ‘yo no me lo gané, que vayan los que se lo ganaron en la cancha”, concluyó.