Keylor Navas ya está en el país y defiende la experiencia en La Sele

Tras su participación este domingo con su equipo Pumas ante Chivas de Guadalajara, el guardameta Keylor Navas arribó este lunes por la tarde a Costa Rica para unirse a la Selección Nacional.

El guardameta arribó al Aeropuerto Juan Santamaría sin mayor sobresalto y de inmediato se incorporará a los trabajos en el Proyecto Gol.

Entre sus declaraciones, el guardameta destacó el aporte que darán los futbolistas de experiencia como Kendall Waston y Celso Borges.

“Yo siento que siempre la experiencia nos va a ayudar en los momentos importantes del partido y a saber manejar la toma de decisiones pues tal vez ya lo han vivido antes, así que todos los que llamen el entrenador es para dar lo mejor y con más posibilidades de ganar”, destacó el capitán de la Tricolor a Teletica Deportes.

Otro que también arribó este lunes fue el ariete Andy Rojas, quien lo hizo una hora antes que Navas.

Rojas expresó sentirse contento con un nuevo llamado, pero responsable por todo lo que se juega en estos dos partidos.

“Gracias a Dios por una convocatoria más y la verdad muy feliz es muy importante y si todos están acá es porque se puede dar un buen rendimiento, es una motivación muy grande, la verdad, ayer pude hacer dos goles y eso me llena de confianza”, mencionó.

De momento solo faltan por arribar Josimar Alcócer, Jeyland Mitchell, Carlos Mora y Manfred Ugalde.