Keylor Navas y Celso Borges realizan trabajos diferenciados

Dos de los referentes de la Selección Nacional realizan trabajos diferenciados. Se trata de Keylor Navas y de Celso Borges.

El arquero “presenta un leve golpe en un tobillo y por eso hoy estará haciendo trabajo de recuperación”, explicaron desde la Federación Costarricense de Fútbol.

Borges, quien ya tiene varios días lidiando con una molestia “se mantiene en observación su evolución”, añadieron.

El grupo de convocados por Miguel Herrera ya se encuentra completo, luego de que este lunes Manfred Ugalde no pudiera llegar a territorio nacional, ya que su vuelo se debió a Nicaragua por neblina.

La Tricolor jugará este jueves, a las 8 p. m., en San Pedro Sula contra el combinado de Honduras.