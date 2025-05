Keylor Navas tras regreso a La Sele: "Ojalá que podamos escribir una muy linda historia"

El portero Keylor Navas está de regreso a La Sele y estará en el partido ante Cataluña este miércoles a las 11 a. m.

Navas estuvo en una entrevista con el departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol y brindó estas declaraciones.

Retorno a La Sele: Me siento muy feliz y agradecido con Dios por esta oportunidad. Yo creo que la vida, muchas veces, nos lleva por un camino y otras veces por otro. Es un sueño estar aquí y vamos a aprovecharlo.

Por qué regresar: Yo creo que al final hay situaciones en la vida que nos llevan a momentos y caminos que no son los que queremos, pero son los que necesitamos. Hubo una etapa de mi vida que necesitaba un espacio, encontrarme conmigo mismo, compartir con mi familia más a fondo, que teníamos que estar unidos por las situaciones que estábamos pasando.

Al final Dios siempre nos da la fuerza y aliento, estamos contentos otra vez, unidos, espiritualmente muy bien, físicamente también. Muchas veces las cosas pasan y no entendemos por qué, solo Dios sabe, pero cuando vemos el recorrido nos damos cuenta que lo necesitábamos.

Newells' Old Boys: Es parte de todo, en un momento tomamos la decisión de no solo irnos de la selección sino de no jugar en ningún equipo, teníamos ofertas de equipos y estábamos agradecido, pero necesitábamos hacer esa pausa. Estoy contento de jugar de nuevo, estamos intentando dar todo, por Argentina estamos muy bien.

Cataluña: Es un partido bonito, hay que aprovecharlo como selección, cada minuto va a ser importante para lo que viene. La eliminatoria es dura y estos partidos nos ayudan a tener más clara la idea del entrenador, a tener una selección más sólida, viendo la copa oro que se viene un un buen fogueo.

Equipo: Es lindo poder compartir, estar a dispocisión de ellos para aportar todo lo que hemos aprendido durante todos estos años y podamos ser una mejor selección.

Eliminatoria y Copa Oro: Hace bastante tiempo que no estamos en una Copa Oro, al final como le digo, hay momentos, Dios nos lleva por caminos que son los adecuados, nosotros tratamos de estar bien, muchas veces la vida es así, entonces contento, feliz de regresar a la selección, representar a mi país, y ojalá podamos ir a la copa oro a hacer un buen papel y por qué no ganar.

Qué esperar: Ser un profesional, entrenar fuerte, ayudar a mis compañeros, tratar de ser mejor cada día, si nos proponemos ser mejores individualmente, cuando lo ponemos al servicio del colectivo seremos una mejor selección. Ojalá que podamos escribir una muy linda historia.