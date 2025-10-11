EN VIVO
Keylor Navas: “Seguimos dependiendo de nosotros”

Este es el mensaje del portero previo a juego ante Nicaragua.

Keylor Navas y Kendall Waston, La Sele/AFP
Por Daniel Jiménez 11 de octubre de 2025, 11:01 AM

El guardameta Keylor Navas publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destaca que la Selección Nacional depende de sí misma para ir directo a la Copa del Mundo 2025.

“Gracias a Dios seguimos dependiendo de nosotros y vamos a luchar hasta el final por este sueño”, escribió Keylor.

Además, el guardameta aprovechó para invitar a la afición al partido de este lunes a las 8 p. m. contra Nicaragua.

“Tenemos que hacerlo juntos. Los necesitamos a todos con nosotros. Pura vida. Vamos Costa Rica”, concluyó.

La Tricolor está en tercer lugar del Grupo C con tres puntos por abajo de Haití y Honduras, que tienen cinco unidades. Nicaragua es último con un punto.

