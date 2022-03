Keylor Navas pagó apuesta a Jewison Bennette con la camiseta de Messi

El arquero de la Selección Nacional, Keylor Navas, le obsequió la camiseta del PSG a Jewison Bennette.

Bennette mostró la casaca con el número de 30 de Messi firmada por los jugadores del conjunto parisino.

"Fue una apuesta que él (Navas) me hizo ayer, nos estábamos cortando el pelo con los barberos y me dijo que sí él me dejaba pasarme la cero me daba la camiseta de cualquier jugador del PSG firmada", reveló Bennette.

Y agregó: "Ahorita andaba la de Messi firmada por algunos jugadores y entonces me la regaló. El pelo crece, pero la camisa queda".