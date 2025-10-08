¡Keylor Navas listo! El portero ya entrenó con normalidad en La Sele

Toda la alarma de este martes se disipó. El guardameta Keylor Navas entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros y la Selección Nacional está completa para el partido de este jueves ante Honduras.

Navas se ausentó de la práctica de este martes debido a un golpe en uno de sus tobillos, pero este miércoles fue de los primeros en estar listo a la hora de saltar a la cancha.

Incluso calentó y estuvo en el jueguito del rondo con el resto de sus compañeros, que lo diga Andy Rojas al que casi lo mata de un manotazo como parte del vacilón tras dejar caer una pelota.

Ya en la práctica normal tuvo su trabajo diferenciado junto a los preparadores de porteros.

De no pasar ningún inconveniente, Keylor será titular ante la H en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula y espera brillar como lo hizo en el último empate 0-0 en Honduras por la eliminatoria en el 2021.

La única duda de la Tricolor sigue siendo Celso Borges, quien este miércoles no volvió a entrenar y sostuvo una larga conversación con el técnico Miguel Herrera a la orilla de la cancha.

La Sele esperará hasta el último minuto por el futbolista de Alajuelense, quien retorna a la Tricolor tras dos años de ausencia.

Culminada esta práctica, los futbolistas tendrán su respectivo almuerzo y partirán al aeropuerto Juan Santamaría para tomar el vuelo charter hacia San Pedro Sula a las 2 p. m.

El técnico Miguel Herrera dará dos veces declaraciones. La primera a los medios ticos a las 11:30 a. m. y la segunda a las 7:30 p. m. ya en suelo catracho.