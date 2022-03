Keylor Navas deja la puerta abierta al adiós con La Sele

Keylor Navas arribó este martes al país con una maleta llena de esperanza en clasificar a la próxima Copa del Mundo de Catar 2022.

Navas aseguró que irán con todo por los nueve puntos para buscar una soñada tercera participación mundialista.

Sin embargo, de quedarse al margen, por primera vez el guardameta habló de un adiós de la Tricolor, tal y como ya lo dejó entrever su compañero y amigo, Bryan Ruiz.

“No solo pueden ser los últimos partidos para Bryan (Ruiz), sino para muchos de nosotros también y por eso hay que salir con todo y disfrutarlos. Llevamos muchos años en la Selección y no sabemos cuándo puede terminar esta trayectoria tan bonita. Esperemos que no sean los últimos este fin de mes”, indicó en la salida del aeropuerto Juan Santamaría.

Por su parte, aprovechó para mandar un mensaje directo a los que critican a la Selección Nacional y la quieren ver fuera de la próxima Copa del Mundo.

“Creo que hay personas que están deseando el mal momento de alguien para que sea su momento de felicidad. No hablo personal, no me tomo las cosas personales porque gracias a Dios me da una personalidad donde confío bastante en lo que puedo hacer y cuando me equivoco no necesito que usted venga y me lo diga, yo ya lo sé, eso es parte de crecer y salir adelante. Pienso que hay mucha gente que, a pesar de que son costarricenses, no quieren que Costa Rica esté en el mundial por algún interés o lo que sea”, mencionó.

Además, le quiso enviar un mensaje a toda esa gente que apoya y que estará en el Estadio Nacional alentado hasta el final este jueves ante Canadá.

“Las cosas llegan cuando más lo necesitamos, entonces tengan el 100% de tranquilidad de que vamos a dar todo. Yo confío en mis compañeros, confío en el cuerpo técnico, confió en la afición y yo sé que el costarricense cuando está en estas situaciones, siempre salimos a dar la cara y salimos a hacer las cosas bien”, concluyó.

