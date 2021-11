Keylor Navas a quienes dudan de sus lesiones: "La lengua no tiene hueso"

El guardameta costarricense, Keylor Navas, llegó al país este jueves en horas de la noche y estará a disposición de la Tricolor para el juego del próximo martes contra Honduras.



El cancerbero del París Saint Germain (PSG) aterrizó en el Aeropuerto Juan Santamaría luciendo una venda en su codo derecho, extremidad donde ha experimentado una notable mejoría tras una lesión.

Navas criticó a todos los que dudan de su condición física.

“La lengua no tiene hueso y la gente siempre habla por lo que piensa, creo que hay muchos periodistas que se les sale lo aficionado, pierden su ética porque lo que informan es mentiras”, destaca el guardameta.

​Navas, quien ha sido el estelar durante todos los partidos de la octagonal, continuará con la rehabilitación en suelo tico y confía estar en plenitud de condiciones para medirse a los catrachos.

“Llego con las ganas de poder recuperarme bien y estar para el partido. Todavía me duele, no me siento al 100% pero vamos evolucionando bien. Tengo que seguir recuperándome aquí, estos días en París fue para eso, para tener la mejor recuperación posible", añadió.