Kenneth Vargas sobre su regreso al Herediano: “Fue la mejor decisión que pude tomar”

Kenneth Vargas fue uno de los encargados en brindar declaraciones de la Selección Nacional en el actual microciclo y uno de los aspectos que más resaltó fue su retorno al fútbol nacional tras su aventura en Escocia.

El atacante estuvo varios años fuera militando con el Hearts, pero para este semestre decidió regresar al Herediano, aunque de momento su participación es poca.

Aun así, Vargas no se arrepiente de su decisión y explica que fue lo mejor que le sucedió.

“Creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Al final de cuentas, en Escocia no hubiera jugado lo que a mí me hubiera querido. Aquí en Heredia, por razones extrafútbol, no he tenido tanta oportunidad”, aseveró.

Una de esas razones es una molestia, aunque asegura estar ya completamente sano y listo para ayudar a la Tricolor.

“Creo que no he jugado bastante por el tema de que vengo un poco cargado del isquiotibial. Pero creo que si estoy aquí es porque estoy al 100%. Entonces creo que estoy bastante bien para poder competir”, añadió.

“Huevito”, como se le suele apodar, mencionó que la decisión pasó por varias opiniones, incluidas las del técnico de la Selección Nacional.

“La decisión que yo tomé no es solo cosa mía que se me dio allá. Solo creo que la decisión que yo tomé la pasaron por varias personas. Al final de cuentas, yo hablé con el profesor Miguel, hablé con Jafet Soto, obviamente.

“Hablé con mi representante, con mi familia. Al final de cuentas, creo que no fue una decisión solo mía. Al final todos sabían lo que iba a pasar y todos me respaldaron. Todos pensaron que era la mejor decisión de cara a pensar en la selección, que yo tenga más ritmo de juego”, añadió.

Vargas mencionó la importancia de que el profesor Miguel Herrera confié plenamente en su trabajo, para así ganarse un cupo dentro de la lista definitiva para enfrentar a Haití y Honduras por la eliminatoria.

“Al final de cuentas, yo sé el trabajo que hago día a día. El profesor Miguel me conoce bastante bien, entonces creo que el trabajo que yo hago todos los días y el trabajo que he hecho con la Selección me respalda bastante”.

El futbolista es de los más regulares en los últimos llamados del técnico Miguel Herrera.



