Kenneth Vargas entre los jugadores que posó con la nueva camiseta de La Sele

El jugador Kenneth Vargas es uno de los que posó con la nueva camiseta de la Selección Nacional.

Vargas no vive su mejor momento deportivo al estar lesionado y también fue uno de los futbolistas, junto a Alejandro Bran, que la Liga sancionó.

Según constató Teletica.com tras consulta a varias fuentes independientes entre sí, los rojinegros decidieron separar a ambos futbolistas del primer equipo de forma provisional y entrenarán con la Sub-21.



Ambos jugadores regresarán a las prácticas con el primer equipo hasta nuevo aviso.



Además, se les pidió ofrecerles una disculpa al resto de sus compañeros durante la práctica de este jueves.

Este viernes, la Federación Costarricense de Fútbol difundió una imagen con la nueva indumentaria de la Tricolor y Vargas es uno de los que aparece junto a Joel Campbell, Kendall Waston y Patrick Sequeira.

Nueva piel

La nueva indumentaria de la Tricolor "representa un tributo a la naturaleza exuberante del país y a la forma única en que los costarricenses viven y comparten su identidad", indicó la Federación en un comunicado de prensa.

El diseño tiene como inspiración la biodiversidad que hay en el país, por eso contiene elementos gráficos como hojas tropicales y la figura del tucán.



Entre los elementos gráficos destacados del diseño se incluyen:



• Patrones inspirados en hojas tropicales, representando la biodiversidad de Costa Rica.

• Ilustraciones del tucán, símbolo de comunicación, sociabilidad y alegría.

• Un diseño gráfico repetitivo y orgánico, que transmite movimiento y vida.

• Una paleta visual fresca y contemporánea, que conecta con la esencia natural del país.



La nueva camiseta estará disponible a partir del 20 de marzo en tiendas Adidas, distribuidores autorizados y en adidas.com.

