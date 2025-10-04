Kendall Waston: Una apuesta de altura ante Honduras y Nicaragua

Kendall Waston es una de las principales sorpresas de la convocatoria de la Selección Nacional para los vitales juegos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua.

Tras más de dos años de ausencia, el espigado defensor del Saprissa recibió su convocatoria en un momento de mucha necesidad para la Tricolor.

El defensor de 36 años fue incluido en la lista oficial de convocados por el técnico Miguel “Piojo” Herrera para afrontar los próximos duelos eliminatorios rumbo al Mundial 2026.

Waston, suma 74 partidos internacionales y 10 goles con Costa Rica y no jugaba con La Sele desde el 8 de julio de 2023, en la derrota 2-0 ante México por los cuartos de final de la Copa Oro disputada en Arlington, Texas. En aquel encuentro, el zaguero fue titular y disputó prácticamente todo el compromiso.

​De esos 10 goles, destacan dos ante Honduras en la ruta hacia el Mundial de Rusia 2028, ambos dos cabezazos, uno en el estadio Francisco Morazán (sede del partido del jueves) y otro en el Estadio Nacional que permitió la clasificación.

El retorno del central, actualmente figura en el Saprissa, representa un refuerzo de experiencia y liderazgo para la zona baja de la Tricolor. Su presencia en la zaga (1,96 metros de altura), junto con hombres como Juan Pablo Vargas (1,92 m) y Alexis Gamboa (1,91 m), busca darle solidez a un equipo que necesita equilibrio defensivo y sobre todo poderío de altura en la táctica fija.

Waston se integrará a las prácticas de la Tricolor este mismo lunes junto al resto de los convocados.