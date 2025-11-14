Kendall Waston: "Muy molestos por no aprovechar las oportunidades"

El defensor de la Selección Nacional, Kendall Waston, se mostró molesto tras la derrota ante Haití en Curazao.

Waston conversó con Gustavo López tras el partido en la transmisión de Teletica Deportes.

Sensaciones: Muy molestos por no aprovechar las oportunidades de oro y nosotros no hicimos lo que nos tocaba desgraciadamente.

Siguiente reto contra Honduras: Tenemos que ver como levantarnos lo más antes posible, lo más fácil y frustrante, sabíamos que teníamos la oportunidad y sabíamos que nos toca y tenemos que ganar.

Faltó: Faltó fluidez, sobre todo en el primer tiempo y bueno ahora uno no busca muchas conclusiones, simplemente la molestia está.

