Kendall Waston: “En este partido es importante el apoyo de todos”

La Selección Nacional está al borde del abismo, de ahí que el defensor costarricense Kendall Waston asegure que la sinergia entre afición, prensa y jugadores será vital para sacar adelante el duelo ante Honduras y soñar así con la posibilidad de clasificar al Mundial 2026.

El espigado defensor se perfila a ser titular ante los catrachos y asegura que la unión será clave para sacar la tarea.

“Hablar sobre el estancamiento y demás, desgraciadamente es enfocarse en el ahora y sacar los tres puntos, avanzar, pero el presente es que no queremos nada negativo, lo que nos enfoca ahora es tener buenas sensaciones y que el aficionado y prensa se unan y todos nos veamos beneficiados”, aseveró.

Incluso, Waston se refirió a los aficionados que no acudirán al partido ante Honduras pese a tener boleto, pues ya están desilusionados con la Tricolor.

“Sabemos que son minoría. El verdadero tico, esos que sabemos les costó la entrada va a ir y nosotros como jugadores lo vamos a agradecer, sabemos que les costó su entrada y que nosotros lo daremos todo, somos conscientes que es fútbol, pero en este partido es importante el apoyo de todos. Hemos visto que cuando todos nos unimos se crea una sinergia lindísima y esperemos que eso se pueda contagiar para sacar este partido”, aseveró.

El morado visualiza el partido como una “gran final” y como tal “hay que jugar las finales a muerte”; además, recordó que los duelos ante la H le vienen bien, incluido aquel gol que logró para dar el boleto a Rusia 2018.

“Obviamente, el pasado de ese evento fue lindo por lo que representó y todo lo que conlleva, son otras circunstancias, este es el último partido y ojalá primero Dios nos meta en el mejor nivel para ganar ese partido, esperamos sacar los tres puntos y obviamente todos hemos hecho los números y necesitamos la victoria”, mencionó.

Finalmente, evitó ahondar en sí, una eliminación marcaría a toda esta nueva generación de La Sele.

“Primero estoy pensando positivo, obviamente están las dos circunstancias, todo se ve de la manera que queremos. Las generaciones se marcan de una u otra manera, recuerdo que la generación de Keylor y Bryan estuvieron cuando se dio la eliminación en Sudáfrica y luego vino una generación de éxito, así que está en cada quién en cómo lo toma, pero lo primero es avanzar”, puntualizó.

Costa Rica podría cambiar de línea de cinco defensores a solo cuatro para el vital partido ante los catrachos, algo que ya han estado trabajando y que Waston asegura “solo nosotros sabemos cómo jugar mañana”.



