Juego de La Sele ante Inglaterra se atrasa

El partido entre las selecciones de Costa Rica e Inglaterra se atrasará media hora. Pasó de las 2 p. m., hora tica, a las 3 p. m.

El mal clima ha afectado la zona de Orlando, donde se encuentra el Inter&Co Stadium.

La lluvia y la actividad eléctrica se han hecho presentes, por lo que la organización decidió mover la hora del pitazo inicial.

Este será el último partido de fogueo de la selección de Inglaterra previo a la Copa del Mundo 2026, mientras que para La Sele servirá para pulir la idea del técnico Fernando Batista de cara al proceso mundialista rumbo al Mundial 2030.



