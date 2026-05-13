Juego de La Sele ante Colombia ya tiene hora definida

La Selección Nacional no acudirá al Mundial, pero sí será la encargada de despedir a Colombia previo al evento.

Ya se confirmó la hora para el partido amistoso que disputarán Colombia ante Costa Rica el próximo 29 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá.

Este partido se disputará a las 5 p. m. de Costa Rica (6 p. m. hora local) y será el primero de la Tricolor en esta fecha FIFA de junio, como parte de su calendario de partidos internacionales.

El juego servirá como despedida de los cafeteros que sí estarán en la Copa del Mundo, mientras que a la Tricolor le servirá como tercer examen al técnico Fernando Batista, quien se encuentra en el armado del equipo.

La venta de entradas al público general iniciará el próximo 19 de mayo a las 7 a. m., hora de Costa Rica, a través del siguiente enlace: https://web.tuboleta.com/images/Eventos/La-Recta-Final-Colombia-vs-Costa-Rica/home.html.



