Juego clave: todos los detalles de Honduras-Costa Rica acá

Este jueves a las 8 p. m., la Selección Nacional visita a Honduras con la obligación de sacar un buen resultado en San Pedro Sula.

La Tricolor llega a su tercer partido de la fase final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026 con solo dos puntos, tras empatar contra Nicaragua y Haití.

Costa Rica solo ha ganado una vez en Honduras por eliminatorias, lo que complica aún más el panorama.

Disfrute el encuentro en transmisión en vivo por Teletica Radio en el siguiente enlace: https://www.teleticaradio.com/.