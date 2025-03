Juego ante Belice servirá de retorno para varias figuras que lidiaban con largas lesiones

De los 23 futbolistas convocados por Miguel Herrera a la Selección Nacional para disputar el repechaje hacia la Copa Oro ante Belice, al menos dos lo vivirán completamente distinto.

Gerald Taylor y Orlando Galo tendrán la oportunidad de volver a vestir la camiseta patria.

El caso más grave fue el de Galo. Justo cuando estaba en su mejor momento con la Tricolor y empezaba con sus primeros pasos en el fútbol de Letonia, sufrió una terrible lesión de tobillo que lo obligó a pasar por el quirófano.

Tras ocho meses fuera, el exherediano regresó a una convocatoria con la Tricolor, esta vez al mando de un nuevo proceso al frente del mexicano, Miguel Herrera.

“Estoy muy contento, me alegra mucho estar acá en la Selección y en el Proyecto Gol de una forma diferente, como lo quería estar. Me ha tocado vivir momentos muy complicados, pero me han dado mucha más fuerza y entusiasmo para seguir haciendo lo que me gusta”, mencionó el volante a la FCRF.