Juan Pablo Vargas: "El mejor se va a demostrar mañana"

Por José Fernando Araya | 15 de noviembre de 2023, 16:12 PM

El defensor Juan Pablo Vargas asegura que la tradición de Costa Rica o bien la actualidad de Panamá quedarán de lado este jueves en el partido de la Liga de Naciones entre ambas selecciones.

Vargas califica cómo muy difíciles los partidos ante los panameños y saben que llevan la ventaja de tener un trabajo de años, con relación a los pocos entrenamientos que suma la Tricolor.

¿Debe jugar con línea de cuatro o cinco defensores mañana ante Panamá?

-Como defensa pienso que el tema defensivo de un equipo no es solamente, no es en hacer una línea de cinco o cuatro. Hay equipos que defienden bien con línea de cuatro y me parece que sí hemos trabajado esa parte defensiva para mañana y nosotros comprometernos como jugadores que no nos pueden hacer tantos goles, entonces eso va en uno.

¿Cuáles serán los aspectos clave para poder sacar adelante la serie ante Panamá?

-Panamá es una selección que hemos enfrentado bastante y han demostrado que les gusta tener buena tenencia de la pelota, una de las claves será esa, poder quitarles el balón y llevar el hilo del partido.

Tienen jugadores de buena corpulencia y creo que nosotros tenemos contrarrestar con nuestra presencia física.

¿Cómo perciben ustedes los jugadores el hecho de volver a jugar en el estadio Ricardo Saprissa?

-Nosotros como jugadores lo vemos positivo, el Ricardo Saprissa es un estadio que gusta y para el que juega en casa le viene bien ese apoyo, ese aliento los 90 minutos. Me tocó venir como rival y sé lo difícil que es venir a jugar a este estadio, es imponente, pero quiero aclarar que nosotros ya con esto vamos a imponernos, pues no es solo tener la ventaja por jugar acá si no hacerlo valer por nuestro juego.

¿Cómo se han sentido estos primeros días con el nuevo cuerpo técnico y qué tantos cambios presentan?

-Al final todos los entrenadores tienen su idea propia y siempre traen sus conceptos, sus formas de jugar, la parte táctica y lo hemos sentido bien y siento que es una parte ofensiva y el entrenador se encargará de eso, creemos que tenemos la capacidad como selección, como jugadores de ser una selección ofensiva y poder sacarle ventaja al rival.

¿Cómo sobrellevar ese poco tiempo de entrenamiento que tiene el equipo de cara a esta serie?

-Yo tengo dos entrenamientos, otros compañeros tres o cuatro máximos. Ahí entra la parte de nosotros como jugadores y el entendimiento que tengamos y la idea que quiera implementar el nuevo cuerpo técnico.

El orgullo tiene que salir por delante de nosotros y saber que estamos representando a un país con tradición futbolera y que ha hecho historia por muchos años.

¿Cómo asume el hecho de que esta vez usted se perfila a ser el referente de la defensa y ya parece consolidarse más?

-He tratado de hacerlo de algún tiempo atrás y no ha sido fácil pues tengo compañeros que juegan en grandes ligas, pero nunca me ha gustado quedarme rezagado y no jugar. Creo que en esa parte he crecido muchísimo, siempre quiero aprender y tratar de ser más profesional todos los días y este momento será vital para poder aportar más a la Tricolor.

¿Para usted qué pesa más en la serie, la historia de Costa Rica o la actualidad de Panamá?

-El mejor se va a demostrar mañana y el próximo lunes. Muchas veces algunos equipos y jugadores piensan que solo con el nombre ya es suficiente para poder ganar un partido, el presente es hoy y el juego de mañana.