Juan Carlos Román sobre La Sele: "Ha faltado trabajo y supervisión de la Federación"

"Yo no he estado a la orilla de él, pero a la selección le falta trabajo y se hace en el campo, no se puede por teléfono, se tiene que trabajar en la cancha. Tenemos equipo, instalaciones, todo a disposición, todo lo que ha solicitado se le ha aprobado", añadió.

Y agregó: "Trabajando todos los errores se van recuperando, pero si entrenamos una hora o una hora y 15 minutos, me parece que ha faltado trabajo y supervisión de la Federación".