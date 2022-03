Jóvenes de La Sele levantan la mano de cara al repechaje mundialista

No cabe duda de que los jóvenes de la Selección Nacional consiguieron una gran presentación en la victoria 2-0 ante los Estados Unidos y de inmediato también levantan la mano para ser tomados en cuenta para el repechaje mundialista ante Nueva Zelanda.

Jugadores como Juan Pablo Vargas, Anthony Contreras y el propio Brandon Aguilera destacaron en el partido y aseguran que vivieron con gran emoción el partido ante los estadounidenses.

“Creo que no solo yo, todos mis compañeros jugamos un gran partido. Desde que me dieron el nombre en la alineación en el Proyecto Gol me ilusioné y me dio confianza para seguir en el juego, fue una noche mágica”, mencionó el volante Brandon Aguilera, uno de los mejores de la noche.

Aguilera aseguró que ahora viene un gran trabajo para los jóvenes y ese es mantener su nivel para seguir siendo tomados en cuenta para el mes de junio.

“Creo que ir al repechaje es de todos, nos falta mucho y no podemos bajar la cabeza y cada uno desde sus clubes no podemos confiarnos. A todos los jóvenes nos toca seguir trabajando, pues todo es constancia”, aseveró con mucha madurez el joven de 18 años.

Por su parte, Anthony Contreras, quien marcó el segundo tanto de La Sele, destacó que sale a darlo todo dentro del terreno de juego.

“Este gol me sabe muy bien. He luchado mucho para esto y gracias a Dios se nos ha dado, no pudimos clasificar directo, pero al menos logramos cerrar bien la eliminatoria.

“Lo doy todo y es por mi familia y todo este país que merece darlo todo y dar todo en la cancha para poder apoyar al equipo”, indicó.

Vargas y su gol soñado.

Por su parte, el central Juan Pablo Vargas celebró por todo lo alto el que significó su primer gol con la Tricolor.

“Creo que este momento las palabras son pocas para lo que siento, teníamos un objetivo al inicio que era clasificar al Mundial, ahora tenemos el mismo objetivo, pero queda una final, será el partido más importante de la eliminatoria y en la vida de uno.

“Agradecer a la afición de Costa Rica por este ambiente y este apoyo que nos brindan, lo del gol pues muy feliz, lo soñé, lo imaginé y visualicé así, con un gol en casa y este ambiente”, explicó.

Finalmente, el central del Millonarios de Colombia mencionó que la parte anímica es fundamental en partidos como estos.

Ahora el próximo reto de la Tricolor será el repechaje mundialista ante Nueva Zelanda el 13 o 14 de junio en Doha, Catar.